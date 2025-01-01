Nebar — одно из самых ярких мест на клубной карте Москвы, где не существует рамок, а свобода и веселье становятся основными правилами. Расположенный в самом центре города, бар предлагает своим гостям не только вкусные напитки и угощения, но и зажигательные ритмы, которые позволяют забыть про земное притяжение.

Вечером Nebar преображается, превращаясь в пространство для тематических вечеринок, танцев и качественной музыки. Здесь царит доброжелательная атмосфера праздника, и каждый вечер становится насыщенным и ярким. Если в вашем маршруте есть Nebar, то ваш вечер обещает быть незабываемым!

Вместимость

Бар вмещает до 600 гостей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Добрынинская» и «Серпуховская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки, продумайте где оставь автомобиль заранее.