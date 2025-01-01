Немчиновка Парк — современный гостинично-банкетный комплекс в живописном пригороде Москвы, который идеально подойдёт для проведения свадеб, корпоративных мероприятий, юбилеев и загородного отдыха. Пространство рассчитано на несколько сотен гостей, предлагая залы различной вместимости, уютные гостиничные номера и благоустроенную территорию с природным ландшафтом.

Как добраться

Комплекс расположен по адресу Одинцовский район, село Немчиновка, 2-я Запрудная улица, 36 — всего в 10 минутах езды от МКАД по Рублёво-Успенскому или Минскому шоссе. Добраться можно и на электричке: от Белорусского вокзала до станции «Немчиновка», далее пешком около 15 минут.

Парковка

Для гостей предусмотрена просторная охраняемая парковка на территории комплекса, что особенно удобно для проведения масштабных мероприятий.