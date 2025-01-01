Незагорами — ресторан-путешествие, где за одним столом встречаются грузинская щедрость и итальянская изысканность. Расположенный в центре Москвы, в нескольких минутах от станции метро «Марксистская», он дарит ощущение отпуска даже в будний день. Пространство создано для тех, кто любит еду с характером, интерьер с настроением и встречи с вкусом.

Вместимость

Первый этаж — уютное пространство на 50 гостей. Второй этаж — зал на 120 человек, оборудован сценой и профессиональной техникой.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Марксистская» и «Крестьянская Застава» и «Пролетарская» находятся в 10-ти минутах пешей прогулки.

Парковка

Для гостей доступна собственная парковка на 12 автомобилей. Также предусмотрена возможность парковки туристических автобусов — удобно для организованных мероприятий. В вечернее время и в выходные дни можно воспользоваться свободными местами на прилегающих улицах.