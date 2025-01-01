«Ни свет ни заря» — уютная кофейня в центре Москвы, где утро начинается с ароматного кофе и спокойной атмосферы. Здесь ценят качество, простоту и искренность, предлагая гостям свежую обжарку, авторские напитки, десерты и лёгкие блюда.

Интерьер кофейни выполнен в минималистичном скандинавском стиле — светлое пространство, натуральные материалы и тёплое освещение создают ощущение уюта и вдохновения. Это место, куда хочется заглянуть и в ранние часы, и днём, чтобы поработать, встретиться с друзьями или просто насладиться моментом.

Как добраться

Кофейня расположена в историческом центре Москвы, в пешей доступности от станций метро «Чкаловская», «Курская» и «Красные ворота».

Парковка

Для гостей доступна городская платная парковка вдоль улицы Покровка и на прилегающих переулках.