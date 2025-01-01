Нико — камерная арт-галерея с акцентом на современное искусство и дизайн. Здесь регулярно проводятся выставки, авторские проекты, вечерние арт-перформансы и встречи с художниками. Пространство оформлено минималистично, с продуманным освещением и акцентом на экспонаты — идеальная среда для взаимодействия творчества и зрителя.

Галерея позиционируется как площадка-концепт, приглашая к диалогу через искусство и создавая уютную интеллектуальную атмосферу для вдохновения и общественных событий.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Баррикадная» и «Краснопресненская», до галереи — около 15 минут пешком.

Парковка

В переулке и на прилегающих улицах действует городская платная парковка. Места могут быть ограничены в часы пик — рекомендуем посещать галерею на метро.