Арт-парк «Никола-Ленивец» — крупнейшее в России пространство ландшафтного искусства, расположенное в заповеднике «Угра» Калужской области. На его территории представлены уникальные инсталляции, созданные Николаем Полисским и участниками фестиваля «Архстояние» за последние 18 лет. Многие объекты стали знаковыми для современной культуры. Парк развивается при активном участии местных жителей, превращая искусство в часть жизни деревни.

Как добраться

🚗 На машине

Из Москвы – 200–220 км по Киевскому или Минскому шоссе.

– 200–220 км по Киевскому или Минскому шоссе. Из Калуги – около 60 км.

🚆 На электричке

С Киевского вокзала до станций Обнинск, Малоярославец, Тихонова Пустынь, Калуга-1 или Говардово, затем на такси или микроавтобусе до Никола-Ленивца.

🚖 Такси в Никола-Ленивец

Заказывайте заранее:

📞 +7 919 034 19 00

📞 +7 903 812 40 08

📞 +7 920 612 61 51

🚘 На каршеринге

Аренду завершить в Никола-Ленивце нельзя – поставьте машину в режим ожидания. Рекомендуется авто с Bluetooth-замком из-за возможных проблем со связью.

✈ На самолете или вертолете

Из Санкт-Петербурга или других городов возможен перелет в международный аэропорт Калуги.

Парковка

За пределами фестивальных дней в парке доступны многочисленные парковочные зоны. Автомобиль можно оставить на ближайшей стоянке к выбранной локации. Парковка у кафе «Угра» предназначена для кратковременной остановки, допускается стоянка не более 15 минут.