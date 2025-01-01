Арт-парк «Никола-Ленивец» — крупнейшее в России пространство ландшафтного искусства, расположенное в заповеднике «Угра» Калужской области. На его территории представлены уникальные инсталляции, созданные Николаем Полисским и участниками фестиваля «Архстояние» за последние 18 лет. Многие объекты стали знаковыми для современной культуры. Парк развивается при активном участии местных жителей, превращая искусство в часть жизни деревни.
Как добраться
🚗 На машине
🚆 На электричке
С Киевского вокзала до станций Обнинск, Малоярославец, Тихонова Пустынь, Калуга-1 или Говардово, затем на такси или микроавтобусе до Никола-Ленивца.
🚖 Такси в Никола-Ленивец
Заказывайте заранее:
📞 +7 919 034 19 00
📞 +7 903 812 40 08
📞 +7 920 612 61 51
🚘 На каршеринге
Аренду завершить в Никола-Ленивце нельзя – поставьте машину в режим ожидания. Рекомендуется авто с Bluetooth-замком из-за возможных проблем со связью.
✈ На самолете или вертолете
Из Санкт-Петербурга или других городов возможен перелет в международный аэропорт Калуги.
Парковка
За пределами фестивальных дней в парке доступны многочисленные парковочные зоны. Автомобиль можно оставить на ближайшей стоянке к выбранной локации. Парковка у кафе «Угра» предназначена для кратковременной остановки, допускается стоянка не более 15 минут.
Огонь-пожар, безумные арт-объекты и все это в деревне. В Николе-Ленивце под Калугой каждый год происходит что-то неординарное. Рассказываем историю фестиваля, который начался со снеговиков.
История и жизнь парка «Никола-Ленивец»: как деревня стала местом притяжения креаторов