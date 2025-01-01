Рестобар «Нить» — стильное и современное заведение в самом сердце Москвы на Большой Дмитровке. Это место с необычной концепцией, где сочетаются авторская кухня, оригинальные коктейли и атмосфера живой музыки, создавая идеальные условия для вечернего отдыха и встреч с друзьями.

Как добраться

Ближайшие станции метро: «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская» — все в шаговой доступности, примерно 3–5 минут пешком.

Парковка

В непосредственной близости от «Нити» расположены городские парковки, включая парковку на Большой Дмитровке, 21. Однако стоит учитывать, что в вечернее время и в выходные дни парковочные места могут быть ограничены из-за высокой плотности движения и популярности района.