Московский театр «Новая Опера» был основан в 1991 году по инициативе дирижера Евгения Колобова и мэра Москвы Юрия Лужкова. С момента создания театр стал ярким авторским проектом, основанным на принципах Колобова, который создал команду единомышленников и завоевал любовь зрителей.

После его смерти театр претерпел изменения, сыграв ключевую роль в их проведении главный хормейстер Наталья Попович. Сегодня репертуар театра включает русскую и западную классику, а также оперы XX и XXI веков. На его сцене впервые были поставлены оперы, такие как «Тристан и Изольда» Р. Вагнера и «Пассажирка» М.С. Вайнберга.

Театр расположен в центре Москвы, в саду «Эрмитаж», в здании, которое является частью архитектурного облика города и включает элементы исторического Зеркального театра, построенного в 1910 году архитектором А.Н. Новиковым.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.