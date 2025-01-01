Новая Рига Park — культурное пространство под открытым небом в Подмосковье, открытая площадка, предназначенная для проведения концертов, фестивалей, маркетов, лекций и других событий на свежем воздухе. Пространство окружено природой и хорошо подходит как для масштабных open-air мероприятий, так и для локальных встреч с уютной атмосферой.

На территории регулярно проводятся музыкальные фестивали (в том числе рок и фолк), тематические уикенды, кинопоказы, выставки под открытым небом, образовательные мастер-классы и выездные корпоративы.

Как добраться

Доехать можно на автомобиле по Новорижскому шоссе — от МКАД около 80 км, ориентир — деревня Высоково. Общественным транспортом: от Волоколамска — автобусом до деревни, далее пешком до входа на территорию.

Парковка

Возле площадки предусмотрена просторная парковка для гостей.