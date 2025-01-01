Новопетровский Дом культуры — районная площадка для творчества, спорта и досуга в селе Новопетровское. С 1978 года учреждение объединяет жителей всех возрастов, предлагая разнообразные культурные и образовательные активности.

В арсенале ДК — зрительный зал на 400 мест, оборудованный современной звуковой системой, большой спортивный зал для командных игр и единоборств, а также творческо-игровое пространство для детей. Работают кружки и секции по интересам, действует программа «Активное долголетие» для старшего поколения.

Пространство ориентировано на развитие самодеятельности, сохранение традиций и внедрение современных форм досуга, оставаясь центром притяжения для местного сообщества.