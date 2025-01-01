Московский Новый драматический театр (МНДТ) открылся в 1976 году на улице Проходчиков, основываясь на актерском курсе Школы-студии МХАТ. Первые годы репертуар состоял из дипломных постановок, позже театр стал площадкой для новых пьес российских драматургов, таких как Л. Петрушевская и А. Казанцев. С 2001 года театр возглавляет режиссер Вячеслав Долгачев, уделяя внимание мировой и отечественной классике, современной драматургии и инсценировкам прозы.

В репертуаре театра такие спектакли, как: «Визит старой дамы» Дюрренматта, «Богатые невесты» Островского, «Настасья Филипповна» Достоевского, «Сейлемские ведьмы» и другие.

Труппа театра — одна из самых молодых в Москве, но включает как начинающих, так и опытных артистов. МНДТ регулярно гастролирует в России, Европе и США, получая награды на фестивалях, включая «Renewal Arts Forum» (Швейцария) и «Мелиховская весна».

Вместимость

Большой зал вмещает 200 зрителей, а камерная сцена «Мастерская» рассчитана на 70 мест.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Бабушкинская» в 30-ти минутах ходьбы. Остановка наземного транспорта «Новый театр» в 5-ти минутах ходьбы. От ЖД станции «Лось»

идетмаршрутное такси 547 — до остановки «Новый театр».

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.