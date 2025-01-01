Новый театр был основан в 2022 году под руководством режиссера и продюсера Эдуарда Боякова, известного своими новаторскими проектами. Театр разместился в исторической усадьбе Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице, впервые за более чем 200 лет ставшей театральным пространством. Здесь некогда бывали Пушкин, Толстой и Циолковский, а теперь особняк оживает благодаря уникальным постановкам.

Новый театр — это частный проект, поддерживаемый меценатами, с акцентом на классику и современную русскую литературу. Первой премьерой стал иммерсивный спектакль «Лубянский гример» по рассказу Н. Лескова, посвященный любви, чести и истории русского театра. В труппе театра — молодые актеры и мастера сцены, включая народных артистов Валентина Клементьева и Леонида Якубовича.

В ближайших планах — спектакль «Морозко» для семейного просмотра и возобновление постановки «Лавр» по роману Евгения Водолазкина.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Лубянка» и «Китай-город» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для поетителей театра не предусмотрено парковки.