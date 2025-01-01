O’Connell’s — ирландский гастрономический паб на Покровке в самом центре Москвы. Заведение сочетает атмосферу старой Ирландии с неожиданной кухней, предлагая блюда средиземноморской и паназиатской направленности.

Паб славится авторскими блюдами от шефа Сергея Гужова, живыми морепродуктами из аквариума, а также разнообразием пенного. В залах, оформленных в теплых тонах синего и зеленого, регулярно проходят живые концерты и танцевальные вечеринки.

Как добраться

Ближайшие станции «Китай-город» и «Чистые пруды» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.