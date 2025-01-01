O'Donoghue's Pub — паб в Москве, оформленный по образцу знаменитого дублинского O'Donoghue's. Для его создания был полностью реконструирован фасад, а мебель и детали интерьера привезены из Ирландии. Паб включает четыре зала с разными функциональными зонами: бар с уникальным шкафом Guinness, содержащим бутылки пива этой марки за 300 лет, кухня, секция для дегустации виски и сцена для музыкантов. Также установлен трехметровый экран для спортивных трансляций.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Новокузнецкая», «​Третьяковская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковок.