O'Donoghue's Pub — паб в Москве, оформленный по образцу знаменитого дублинского O'Donoghue's. Для его создания был полностью реконструирован фасад, а мебель и детали интерьера привезены из Ирландии. Паб включает четыре зала с разными функциональными зонами: бар с уникальным шкафом Guinness, содержащим бутылки пива этой марки за 300 лет, кухня, секция для дегустации виски и сцена для музыкантов. Также установлен трехметровый экран для спортивных трансляций.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Новокузнецкая», «Третьяковская» в 5-ти минутах ходьбы.
Парковка
Для посетителей не предусмотрено парковок.