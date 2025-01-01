Ресторан «Облако» расположен на крыше гостиницы «Пекин» в Москве, предлагая стильный интерьер и уютную атмосферу. Террасы с видом на город идеально подходят для романтических ужинов или вечеринок. В ресторане подают блюда из свежих ингредиентов с индивидуальным подходом к каждому гостю. На 12 этаже — лаунж-зал и две открытые веранды с панорамным видом на Москву, где можно отдохнуть и насладиться кальяном. 13 этаж идеально подходит для яркого времяпрепровождения с друзьями, предлагая авторскую кухню, коктейли и общение в исторической атмосфере.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Маяковская» в 5-ти минутах ходьбы, «Тверская» и «Пушкинская» в 13-ти минутах ходьбы. Ближайшая остановка наземного транспорта «Малая Бронная» в 3-х минутах ходьбы.

Парковка

Возле гостиницы «Пекин», где расположен ресторан, есть несколько платных парковок.