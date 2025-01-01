Кафе «Одесса-мама» — это место, где царит атмосферa уюта и позитива. Здесь нет места гастрономическим экстравагантностям, но есть настоящие блюда, как у мамы. Вдохновленное Одессой, кафе предлагает разнообразие кулинарных традиций, объединивших лучшие рецепты жителей разных стран.

Здесь можно забыть о повседневных заботах и насладиться душевной обстановкой, как в родном доме. Отдыхайте с друзьями, наслаждаясь перцовкой и малосольной тюлькой или макаронами по-флотски, а также традиционными блюдами, как картошка с шкварками или скумбрия с луком.

В кафе «Одесса-мама» каждый гость чувствует себя как в родном городе, возвращаясь к корням и забывая о заботах.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​​Тургеневская», «Чистые пруды» и «​​Лубянка» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковок.