Кафе «Одесса-мама» — это место, где царит атмосферa уюта и позитива. Здесь нет места гастрономическим экстравагантностям, но есть настоящие блюда, как у мамы. Вдохновленное Одессой, кафе предлагает разнообразие кулинарных традиций, объединивших лучшие рецепты жителей разных стран.
Здесь можно забыть о повседневных заботах и насладиться душевной обстановкой, как в родном доме. Отдыхайте с друзьями, наслаждаясь перцовкой и малосольной тюлькой или макаронами по-флотски, а также традиционными блюдами, как картошка с шкварками или скумбрия с луком.
В кафе «Одесса-мама» каждый гость чувствует себя как в родном городе, возвращаясь к корням и забывая о заботах.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Тургеневская», «Чистые пруды» и «Лубянка» в 10-ти минутах ходьбы.
Парковка
Для посетителей не предусмотрено парковок.