Одесса-мама — уютное кафе на проспекте Мира, 26 строение 1, которое приглашает окунуться в атмосферу южной Украины и попробовать аутентичные одесские блюда. В меню — фирменные закуски, домашние супы, сочные блюда из рыбы и мяса, а также традиционные сладости.

Интерьер кафе оформлен в тёплых тонах с элементами морской тематики, создавая комфортную и дружелюбную обстановку для встреч с друзьями и семейных ужинов. Здесь ценят гостеприимство и живое общение, что делает «Одесса-мама» популярным местом для любителей вкусной кухни и уютной атмосферы.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Проспект Мира» и «Сухаревская», от которых до кафе — около 5 минут пешком.

Парковка

Возле заведения есть городские платные парковки. Рекомендуется учитывать загруженность района в часы пик.