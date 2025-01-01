«OFF-театр» — камерная площадка в центре Москвы, ориентированная на развитие жанра мюзикла в России. Здесь представлены альтернативные репертуары, камерные спектакли, лабораторные показы, творческие вечера и квартирники. Театр создает пространство для экспериментов и поиска новых форм, позволяя зрителям и артистам взаимодействовать в уютной атмосфере.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Сухаревская» в 5-ти минутах ходьбы, «Цветной бульвар» и «Сретенский бульвар» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.