Клуб «Огород» расположен рядом с первым ботаническим садом — «Аптекарским огородом», основанным Петром I. Название клуба вдохновлено историей и атмосферой этого места, а в меню представлены блюда и напитки петровской эпохи, такие как блины с икрой, жаркое из птицы, томленый гусь и анисовая водка.

Это не только уникальная кухня, но и обширная развлекательная программа для гостей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Проспект Мира» в 5-ти минутах ходьбы, «​Сухаревская» в 10-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.