Московский театр «Около дома Станиславского» — это уникальная театральная площадка, созданная Юрием Погребничко. Театр стал известен благодаря специфическим постановкам, которые объединяют произведения разных авторов, от Чехова до Беккета, создавая общее пространство и время. Театр был основан в 1987 году, изначально как «Молодежный театр на Красной Пресне», а в 1988 году переименован в «Около дома Станиславского».

В репертуаре — классика и современность: пьесы Чехова, Островского, Вампилова, Дюма и Ростана, а также спектакли в жанре театра-кабаре. В театре работают актеры разных поколений, многие из которых учились у Погребничко в Театральном училище имени Щукина. Погребничко продолжает обучать своих учеников по собственной методике, направленной на развитие творческого самосознания актера.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тверская», «Пушкинская» и «Маяковская» в 10- ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.