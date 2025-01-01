Окружной общественный центр имени Моссовета — крупнейшее спортивно-досуговое учреждение Восточного административного округа Москвы, включающее 16 филиалов в каждом районе округа. Центр предлагает более 600 кружков и творческих студий, свыше 400 спортивных секций и около 200 направлений в рамках программы «Московское долголетие».

Для детей организованы занятия по подготовке к школе, логопедии, изобразительному искусству, спортивным и танцевальным направлениям, включая балет, хип-хоп, гимнастику, футбол, шахматы и тайский бокс. Также работают кружки по изучению языков, робототехнике, программированию и другим образовательным дисциплинам.

Школьникам доступны творческие студии по рисованию, рукоделию, вокалу, игре на музыкальных инструментах, а также спортивные секции и тренажерные залы.

Для взрослых проводятся занятия по танцам (сальса, латина, бальные танцы) и фитнесу, работают тренажерные залы, секции ОФП, шахмат и ушу.

Пожилые жители могут бесплатно посещать занятия по программе «Московское долголетие».

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Преображенская площадь» в минуте ходьбы, «Семёновская» и «​Электрозаводская» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковок.