Олимпийский комплекс «Лужники» — крупнейший спортивный объект Европы, расположенный в центре Москвы. Открытый в 1956 году, он объединяет более 80 спортивных и культурных объектов, включая Большую спортивную арену, Ледовый дворец и теннисный комплекс.

После глобальной реконструкции к Чемпионату мира 2018 года, комплекс стал современным пространством для мероприятий любого масштаба: от крупных спортивных событий и концертов до квестов и экскурсий. «Лужники» также предлагают различные активности для занятий спортом и активного отдыха, включая беговые дорожки, скалодром и канатную дорогу.



Вместимость

Большая арена вмещает 81000 зрителей, малая арена вмещает 8512 зрителей.

Буфет и кафе

На территории комплекса «Лужники» есть большой выбор кафе, ресторанов на любой вкус.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Лужники», «Воробьевы горы», «Спортивная» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле комплекса «Лужники» есть общедоступные платные парковки большой вместимости.