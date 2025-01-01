Omega Rooftop — это уникальная площадка-трансформер, идеально подходящая для мероприятий любого формата. Основной зал отлично подходит для проведения торжественной части, а теплая панорамная веранда становится идеальным местом для фуршетов. С нее открывается захватывающий вид на Останкинскую башню, Цветной бульвар и Кремль, добавляя каждому событию особую атмосферу.

Вместимость

Площадка вмещает до 600 человек.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​​Цветной бульвар» в минуте ходьбы, «Трубная» в 5-ти минутах и «Сухаревская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей предусмотрена подземная платная парковка на 264 места.