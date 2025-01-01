Ресторан «Only Wine» — атмосферный винный ресторан в ЖК «Маяковский» на Головинском шоссе, который входит в популярную сеть заведений, объединяющих гастрономию и винную культуру. Здесь собрана внушительная коллекция вин со всего мира, подобранная профессиональными сомелье, а кухня выстроена вокруг гармоничного сочетания блюд с напитками.

Интерьер ресторана современный и лаконичный — с тёплым светом, открытыми стеллажами с бутылками и уютными зонами для камерных встреч и неспешных ужинов. В «Only Wine» приходят не только за вином, но и за атмосферой — лёгкой, дружелюбной и всегда со вкусом.

Как добраться

Ближайшая станция метро — «Водный стадион», от которой до ресторана около 10 минут пешком.

Парковка

Для гостей доступна наземная парковка возле ЖК, а также городские платные парковочные зоны по Головинскому шоссе.