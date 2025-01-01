Онуфриевский Дом культуры — центральное культурное пространство села Онуфриево, основанное в 1987 году. Здесь действует 17 разнообразных формирований, включая образцовый хореографический ансамбль и студию танца «Василек», хор русской песни, вокальные студии «Премьера» и «Альянс». Работают кружки и объединения, такие как «Ромашка», «Рукодельницы» и «Мастерица», секции карате и гимнастики, а также курсы подготовки к школе, английского языка и раннего развития.

Дом культуры регулярно организует концерты, выставки, мастер-классы, киносеансы и творческие вечера, объединяя жителей всех возрастов.

Как добраться

Остановка «​С. Онуфриево» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле ДК есть бесплатные парковки небольшой вместимости.