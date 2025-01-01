Original — стильный ресторан недалеко от Курского вокзала с акцентом на авторскую кухню и продуманную атмосферу. Интерьер строгий и современный: натуральные материалы, мягкий свет и сдержанная эстетика. Меню строится на сезонных продуктах и европейской гастрономии в актуальной подаче. Есть винная карта и бар с крепким подбором. Подходит как для спокойного ужина, так и для деловой встречи или лёгкого вечернего бокала.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Курская» и «Чкаловская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Платная городская парковка у здания, в вечернее время может быть загружена.