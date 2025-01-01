Особняк Лемана — редкий пример московской архитектурной эклектики конца XIX века, гармонично сочетающий черты неоготики, модерна и парадной классики. Построенный для банкира Вильгельма Лемана, этот исторический дом с лепниной, арочными окнами и старинными каминами пережил смену эпох и сегодня служит изысканной площадкой для частных и культурных событий.

За строгим фасадом скрывается пространство с высокой акустикой, залами разных размеров и тщательно сохранённым интерьером: паркетом, витражами и резной лестницей. Здесь проходят светские приёмы, выставки, камерные концерты и деловые мероприятия — атмосфера подчеркивает статус и характер каждого события.

Как добраться

Пешком от станций метро «Курская» или «Красные Ворота» — около 10 минут.

Парковка

На территории особняка предусмотрено ограниченное число мест для автомобилей гостей.