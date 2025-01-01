Особняк на Волхонке — историческое пространство в центре Москвы, объединяющее классическую архитектуру с современным техническим оснащением. Интерьеры зала подходят для проведения банкетов, концертов, конференций и благотворительных вечеров. Помещение оборудовано профессиональной акустикой, светом и звуком, есть возможность видеопроекций и синхронного перевода.

Как добраться

Станция метро «Кропоткинская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Со стороны Большого Знаменского переулка есть небольшие платные общественные парковки.