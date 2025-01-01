Особняк Прове, расположенный на Новой Басманной улице в Москве, был построен в 1895 году для семьи Ивана (Иоганна) Карловича Прове, немецкого промышленника. Этот уникальный архитектурный памятник выполнен в стиле французского неоренессанса, а проект здания был разработан архитектором Карлом Васильевичем Трейманом. Особняк состоит из главного здания и двух симметричных флигелей, которые первоначально предназначались для младших детей владельца.

После революции 1917 года усадьба была национализирована и использовалась для различных целей, включая лечебные. В наши дни одна часть здания отдана под банк, а в другой расположился государственный хор им. Свешникова.

Особняк Прове — это не только ценное историческое наследие, но и место, которое может быть использовано для проведения культурных мероприятий. Его элегантная архитектура и удобное расположение в центре города делают его привлекательной площадкой для различных событий.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Красные Ворота» в 10-ти минутах ходьбы, «Бауманская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

У особняка есть небольшая платная общественная парковка.