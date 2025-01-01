Дом Смирнова — историческое здание XVIII века, сочетание стилей от античности до Ренессанса и Модерна. Это архитектурное произведение, с уникальными декоративными элементами, отражает элегантность и стиль Belle Époque. Каждый зал здесь имеет свою атмосферу и цветовую гамму, создавая неповторимую атмосферу для любого события. Ранее здесь проходили лучшие балы и аристократические приемы Москвы, а сейчас это популярная площадка для проведения значимых мероприятий, где можно ощутить дух исторической роскоши.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская» в 5-ти минутах ходьбы, «Охотный Ряд» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Рядом с особняком есть общественная платная парковка на 9 мест.