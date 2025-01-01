Особняк Спиридонова — элегантное историческое здание в самом центре Москвы, на базе которого функционирует престижный выставочный центр. Здесь проходят арт-выставки, фешн-показы, деловые конференции, камерные концерты, литературные вечера и частные мероприятия. Площадка идеально подходит для взыскательной аудитории, ценящей атмосферу аристократического прошлого, архитектурную эстетику и комфорт современных мероприятий.

Вместимость

Особняк располагает несколькими залами с общей вместимостью до 150 человек.

Как добраться

До особняка удобно добраться пешком от трёх станций метро: «Тверская» — 2–3 минуты, «Пушкинская» — 5 минут, «Чеховская» — около 6 минут. Площадка находится буквально в нескольких шагах от улицы Тверская, в уютном переулке с минимальным движением.

Парковка

Собственной парковки у особняка нет. Доступна городская платная парковка по тарифу центра Москвы. Число мест ограничено, особенно вечером, поэтому гостям рекомендуется приезжать на такси или пользоваться метро.