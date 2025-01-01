Концертный зал «Останкино» сочетает классическую архитектуру с современным световым и звуковым оборудованием, что делает его универсальной площадкой для концертов, театральных постановок, конференций и семинаров. Двухуровневое фойе идеально подходит для банкетов и фуршетов, а наличие сцены, гримерок и вспомогательных помещений обеспечивает высокий уровень организации любого мероприятия.

Вместимость

Концертный зал вмещает 750 человек.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Бутырская» в 20-ти минутах ходьбы, ЖД станция «Останкино» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей концертного зала «Останкино» не предусмотрено парковки.