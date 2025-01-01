Арт-платформа в Новом Манеже — открытое театральное пространство в центре Москвы, где проходят спектакли ведущих независимых театров, создавая площадку для ценителей современного искусства и новых творческих имен.

Арт-платформа функционирует как ресурсный центр Департамента культуры Москвы, направленный на развитие партнерства между креативным бизнесом и городом. Ее программы обеспечивают предпринимателям в области исполнительских искусств доступ к широкой инфраструктуре столицы, открывая новые возможности для творчества и взаимодействия.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Охотный Ряд», «Театральная» в 5-ти минутах ходьбы, «​Площадь Революции» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле Нового Манежа нет парковки для посетителей.