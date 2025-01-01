Ресторан Ovo, расположенный на втором этаже отеля Lotte Hotel Moscow, представляет современную итальянскую кухню, отмеченную гидом Michelin и входящую в число лучших ресторанов Москвы. Шеф-повар Денис Степанов сочетает классические итальянские рецепты с современными кулинарными техниками, используя свежие местные продукты.

Интерьер ресторана выполнен в ярких сицилийских мотивах с элементами мрамора. Пространство включает центральную зону с большим столом, уютные диваны у панорамных окон с видом на Новинский бульвар и Новый Арбат, а также приватные комнаты для более камерных встреч. Живая музыка создаёт особую атмосферу, подходящую как для деловых обедов, так и для романтических вечеров.

Ovo предлагает разнообразное меню с вариантами для вегетарианцев, а также блюда без глютена и лактозы. Ресторан занимается организацией мероприятий под ключ, включая оформление, музыкальное сопровождение и индивидуальное меню.

Как добраться

От ближайшей станции метро — «Смоленская» не более 5 минут пешком.

Парковка

Для посетителей есть крытая платная парковка на 250 мест.