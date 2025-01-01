Ресторан «Падишах» — уютное заведение в центре Москвы, предлагающее атмосферу турецкого и азербайджанского гостеприимства с изысканной кухней. Интерьер выполнен в пастельных тонах с элементами традиционного турецкого дизайна, создавая комфортную и умиротворенную атмосферу. Зал украшен старинными коврами и картинами с видами Турции, а столы покрыты яркими скатертями с национальными узорами. В ресторане регулярно проходят концерты с живой музыкой.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Пушкинская» и «Тверская» в 2-х минутах ходьбы, «Чеховская» в 5-ти минутах.

Парковка

Возле ресторана есть платные общедоступные парковки небольшой вместимости.