Palmira Business Club — это современный бизнес-отель в Москве, где проходят конференции, деловые встречи, семинары и корпоративные мероприятия. Площадка ориентирована на бизнес-аудиторию, а также гостей, которым важен комфортный отдых и качественный сервис в деловом ритме столицы.

Как добраться

Отель расположен на Новоданиловской набережной. Ближайшие станции метро — «Тульская» и «Верхние Котлы», от которых до отеля можно дойти пешком за 10-15 минут. Также удобен подъезд от Павелецкого вокзала, который находится в нескольких километрах. Для гостей доступен бесплатный шаттл от метро «Нагатинская» с интервалом движения в течение дня.

Парковка

На территории отеля предусмотрена охраняемая платная парковка на 450 машиномест. Также есть возможность воспользоваться услугами автомойки и парковочными местами в близлежащих городских зонах.