Памятник А.С. Пушкину был открыт в Москве 6 июня 1880 года, став событием для всей страны. Установленный на Пушкинской площади по проекту скульптора Александра Опекушина, монумент изображает поэта в задумчивости: голова склонена, рука за фраком, шаг замедлен, что передает творческую сосредоточенность. Открытие памятника, созданного по всенародной подписке, собрало известных писателей, поэтов и множество москвичей, украсивших пьедестал цветами в честь великого поэта.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Чеховская» и «Пушкинская» в минуте ходьбы, «Тверская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле Пушкинской площади есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.