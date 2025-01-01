Бар «Пантон» — камерное гастропространство в Москве. Это уютный бар с продуманным интерьером и мягкой световой атмосферой, где главное — ощущение близости и комфортного общения.

Интерьер барa выдержан в спокойных нейтральных тонах и выполнен в стиле современного лофт‑минимализма: деревянная мебель, приглушённый свет и небольшая сцена создают интимную обстановку. Программа включает коктейли, лёгкие закуски и музыкальные вечера с джазом и акустикой, но акцент делается на камерность — без пафоса, но с душой.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Новослободская» и «Менделеевская», до бара около 10 минут пешком. Также в пешей доступности — «Менделеевская», 10 минут ходьбы по Садово‑Самотёчной улице.

Парковка

Рядом с баром действуют городские платные парковочные зоны. Вечером и в выходные свободных мест может не хватить. Для удобства рекомендуется приезжать на метро, такси или каршеринге.