Papa Moscow — это популярный ночной клуб и бар в центре Москвы, где динамичное освещение, современная музыка и уютная атмосфера создают комфортное пространство для вечерних встреч, танцев и приватных мероприятий. Пространство разбито на несколько зон: обширный танцпол, барная стойка с коктейлями, а также VIP‑секции для закрытых компаний — всё оформлено в стильной полупрозрачной эстетике с яркими световыми акцентами.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «​Маяковская» (3 минуты пешком), «Пушкинская» и «Белорусская» — в пределах 10–15 минут пешком.

Парковка

Парковка в районе городская, платная, на прилегающих улицах, количество мест ограничено.