Парк киноприключений «Мастер Панин» — зрелищная площадка в формате действующей киносреды, где основой программы становятся каскадёрские трюки, экшен-шоу и динамичные представления. Пространство создано по принципу настоящей съёмочной площадки и ориентировано на яркие эмоции, активный формат отдыха и живой контакт со зрителем.
Парк расположен в пределах Москвы и остаётся удобным для посещения как на общественном транспорте, так и пешком от крупных транспортных узлов.
Как добраться
Парковка
Парковка рядом с территорией парка временно недоступна в связи с проведением ремонтных работ. Рекомендуется заранее планировать маршрут и использовать общественный транспорт.