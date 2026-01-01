Парк киноприключений «Мастер Панин» — зрелищная площадка в формате действующей киносреды, где основой программы становятся каскадёрские трюки, экшен-шоу и динамичные представления. Пространство создано по принципу настоящей съёмочной площадки и ориентировано на яркие эмоции, активный формат отдыха и живой контакт со зрителем.

Парк расположен в пределах Москвы и остаётся удобным для посещения как на общественном транспорте, так и пешком от крупных транспортных узлов.

Как добраться

От метро «Спортивная» или МЦК «Лужники»: автобус № 249 до остановки «Крепость Сетунь». Также можно воспользоваться автобусом № 263 до остановки «Воробьёвское шоссе», далее пройти пешком.

От метро «Киевская»: автобус № 791 до остановки «Крепость Сетунь». Альтернативный вариант — автобусы м17, т34, 91к, 394, 297, 266, 119 до остановки «Воробьёвское шоссе», затем пешком до парка.

Парковка

Парковка рядом с территорией парка временно недоступна в связи с проведением ремонтных работ. Рекомендуется заранее планировать маршрут и использовать общественный транспорт.