Парк «Зарядье» — это уникальное общественное пространство в самом сердце Москвы, на пересечении городской истории и природного многообразия. Парк раскинулся на месте бывшего одноимённого исторического района между Кремлём и Москворецкой набережной.
Здесь природа и урбанистика существуют на равных: ландшафт спроектирован так, чтобы воссоздавать ключевые природные зоны России — от арктической тундры до берёзовых лесов. Разноуровневое расположение зелёных террас позволяет буквально пройтись по климатическим поясам страны, не покидая центра города.
Особенности:
Как добраться
Ближайшие станции метро: «Китай-город», «Площадь Революции», «Охотный ряд» и «Театральная» — все в 5–10 минутах пешком.
Парковка
Подземный паркинг (въезд с Москворецкой улицы) — 225 мест, оплата почасовая. Возможны городские парковочные зоны на прилегающих улицах, но места ограничены. В часы пик удобнее добираться общественным транспортом или такси.