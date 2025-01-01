Парк «Зарядье» — это уникальное общественное пространство в самом сердце Москвы, на пересечении городской истории и природного многообразия. Парк раскинулся на месте бывшего одноимённого исторического района между Кремлём и Москворецкой набережной.

Здесь природа и урбанистика существуют на равных: ландшафт спроектирован так, чтобы воссоздавать ключевые природные зоны России — от арктической тундры до берёзовых лесов. Разноуровневое расположение зелёных террас позволяет буквально пройтись по климатическим поясам страны, не покидая центра города.

Особенности:

Парящий мост — одна из визитных карточек парка: V-образная смотровая платформа без опор уходит в сторону Москвы-реки, предлагая панораму на Кремль, Храм Василия Блаженного и Зарядье.

Концертный зал «Зарядье» — высокотехнологичное здание с необычной "парящей" крышей, сочетающее природные и архитектурные элементы.

Медиацентр, Флорариум, Ледяная пещера и Заповедное посольство предлагают интерактивные выставки, образовательные программы и сменные экспозиции.

Подземный археологический музей открывает доступ к остаткам Китайгородской стены и артефактам допетровской Москвы.

Как добраться

Ближайшие станции метро: «Китай-город», «Площадь Революции», «Охотный ряд» и «Театральная» — все в 5–10 минутах пешком.

Парковка

Подземный паркинг (въезд с Москворецкой улицы) — 225 мест, оплата почасовая. Возможны городские парковочные зоны на прилегающих улицах, но места ограничены. В часы пик удобнее добираться общественным транспортом или такси.