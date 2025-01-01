Оранжерея в павильоне №14 «Азербайджан» на ВДНХ — это уникальное пространство для проведения концертов. Исторический интерьер середины XX века с мрамором, парадной лестницей, живописным фонтаном и музейной экспозицией создаёт атмосферу сказочной Страны чудес. Пространство украшено множеством растений, усиливающих ощущение уюта и волшебства.

Как добраться

Вход расположен с обратной стороны здания, напротив центрального входа в павильон. Ближайшие станции метро «ВДНХ» и «Ботанический сад» в 20-ти минутах ходьбы, станция монорельсовой дороги «Выставочный центр» в 15-ти минутах.

Парковка

Парковки не предусмотрено.