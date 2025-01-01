Павильон №44 «Кролиководство» на ВДНХ — одна из сохранившихся жемчужин архитектурного наследия ВДНХ. Построенное в 1954 году здание некогда служило выставочным пространством для демонстрации достижений в кролиководстве. Здание выделяется характерным для сталинского ампира декором — с лепниной, арками и скульптурами, отражающими тематику животноводства.

После длительного периода забвения павильон был полностью отреставрирован. Сегодня это не просто музей архитектурной эпохи — пространство стало актуальным общественным центром. Внутри располагается многофункциональный коворкинг для некоммерческих и культурных инициатив. Оснащение включает презентационные залы, оборудование для мероприятий, небольшую сцену и зоны для общения. Пространство также адаптировано для маломобильных гостей.

Как добраться

От станции метро «ВДНХ» — далее пешком или на шаттле по территории выставки (~2 км от главного входа к 4‑му Каменскому пруду). Или на автобусе по маршрутам № 537, 904 и другие, которые останавливаются возле Проспекта Мира.

Парковка

На территории ВДНХ доступна платная парковка, в том числе рядом с Павильоном № 44. Альтернативный вариант — парковочные зоны вдоль проспекта Мира с оплатой через городскую систему. В выходные и во время событий места быстро заполняются — разумно планировать визит заранее.