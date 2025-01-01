Павловский культурно-досуговый комплекс — муниципальное учреждение, работающее с 2012 года и являющееся основным центром культурной жизни в районе Ивановское. В здании расположены концертный и хореографический залы, кружковые кабинеты, а также спортивная зона с тренажёрами и залами для игровых видов спорта и единоборств. Здесь проходят бесплатные мероприятия, мастер-классы и занятия в кружках. Особое место занимает образцовая детская студия танца «Радость». Комплекс объединяет профессиональных педагогов и организаторов, создавая условия для досуга и творчества жителей всех возрастов.