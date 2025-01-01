Гастробар Penta, расположенный в доме-«книжке» на Новом Арбате, предлагает своим гостям уютную атмосферу с бильярдом, Sony PlayStation 4, настольными играми, библиотекой и камином — все доступно для посетителей. Авторские закуски от шеф-повара и коктейли от барменов создают неповторимый гастрономический опыт. Это идеальное место для дружеских встреч, уединенного отдыха с книгой или познавательных лекций в непринужденной обстановке.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Арбатская» и «​Смоленская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле гастробара есть общественная платная парковка на 102 места.