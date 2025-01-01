Perepel — бар в стиле нового русского, предлагающий атмосферу веселья и танцев под актуальные DJ-сеты. Меню представляет собой русскую кухню с современными интерпретациями, где традиционные блюда подаются без излишних усложнений, но с новыми подходами.

Барная карта включает уникальные российские продукты, такие как местный джин, настойки, о-де-ви и разнообразные водки. Также представлены классические коктейли с русским колоритом. В теплое время года гостям доступна летняя веранда.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Маяковская» и «Цветной бульвар» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.