Perepel — бар в стиле нового русского, предлагающий атмосферу веселья и танцев под актуальные DJ-сеты. Меню представляет собой русскую кухню с современными интерпретациями, где традиционные блюда подаются без излишних усложнений, но с новыми подходами.
Барная карта включает уникальные российские продукты, такие как местный джин, настойки, о-де-ви и разнообразные водки. Также представлены классические коктейли с русским колоритом. В теплое время года гостям доступна летняя веранда.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Маяковская» и «Цветной бульвар» в 10-ти минутах ходьбы.
Парковка
Для посетителей не предусмотрено парковки.