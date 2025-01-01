Perfect Pitch — уникальное место, где гармонично сочетаются гастрономия и эстетика.

Меню предлагает изысканные блюда, включая пасту ручной работы и свежий хлеб собственного приготовления. Здесь каждый гурман найдет что-то для себя.

Главная особенность — крупнейшая в России всесезонная гольф-площадка с топовым оборудованием и первоклассным освещением. Пространство сочетает спорт и комфорт, дополняя игру уютной атмосферой ресторана в центре Москвы.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Полянка», «​Кропоткинская» и «​Октябрьская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

У Красного Октября есть платная парковка на 143 машиноместа.