Perfect Pitch — уникальное место, где гармонично сочетаются гастрономия и эстетика.
Меню предлагает изысканные блюда, включая пасту ручной работы и свежий хлеб собственного приготовления. Здесь каждый гурман найдет что-то для себя.
Главная особенность — крупнейшая в России всесезонная гольф-площадка с топовым оборудованием и первоклассным освещением. Пространство сочетает спорт и комфорт, дополняя игру уютной атмосферой ресторана в центре Москвы.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Полянка», «Кропоткинская» и «Октябрьская» в 15-ти минутах ходьбы.
Парковка
У Красного Октября есть платная парковка на 143 машиноместа.