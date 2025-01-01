Peshi — ресторан морской роскоши и гастрономического совершенства в центре Москвы, изысканное пространство, созданное для ценителей премиальной рыбной кухни, высокого сервиса и элегантной атмосферы. Здесь проходят деловые ужины, светские встречи, приватные банкеты и романтические вечера. Меню основано на свежайших морепродуктах и рыбе, доставляемой со всего мира, с акцентом на авторскую подачу и внимание к каждой детали. А из панорамных окон открывается живописный вид на Кремль и Театральную площадь — идеальное дополнение к вечернему ужину.

Как добраться

Ресторан расположен на втором этаже торговой галереи Seasons. Ближайшее метро — «Охотный ряд» (1 минута пешком), также в шаговой доступности станции «Театральная» и «Площадь Революции». Вход в ресторан осуществляется через центральный холл галереи, далее — на лифте или эскалаторе на 2 этаж.

Парковка

Для гостей, прибывающих на автомобиле, доступна охраняемая подземная парковка в ТГ Seasons. Заезд — с Театрального проезда. Парковка платная, но при бронировании столика возможны специальные условия.