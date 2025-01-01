Клуб-ресторан «Петрович» на Мясницкой улице — стильное и уютное заведение, сочетающее атмосферу столичного клуба и ресторанного уюта. Здесь царит дух старой доброй Москвы, где классический интерьер гармонично соседствует с современными акцентами.

Ресторан предлагает гостям не только вкусные блюда русской и европейской кухни, но и широкий выбор авторских коктейлей, а клубная часть становится настоящим центром ночной жизни города. Вечера с живой музыкой, тематические вечеринки и диджей-сеты привлекают любителей хорошего настроения и качественного отдыха.

«Петрович» — это место для ярких встреч с друзьями, незабываемых вечеров и праздников, где можно насладиться вкусной едой, живым звучанием и неповторимой атмосферой.

Вместимость

Клуб-ресторан вмещает до 250 человек.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тургеневская​», «​Чистые пруды​» и «Сретенский бульвар» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле клуба нет парковки для посетителей.