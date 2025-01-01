Петровский путевой дворец — исторический дворец, расположенный в Москве, на границе Таганского и Красносельского районов. Построенный в конце XVIII века по проекту архитектора Матвея Казакова, дворец был использован как место для остановки императорского двора во время путешествий между Москвой и Санкт-Петербургом. Сегодня Петровский путевой дворец является культурным объектом и памятником архитектуры, открытым для посещений. Здесь проходят выставки, культурные мероприятия и торжественные события. Особое внимание привлекают уникальные интерьеры, сохранившие элементы дворцовой роскоши.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Динамо» и «Петровский парк» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.